Реальными целями ракетно-бомбового удара США по Сирии были военные объекты, аэродромы и ряд зданий в Барза и Джарамани.

Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передают РИА Новости.

"Реальными целями удара США, Великобритании и Франции 14 апреля были не только объекты в Барза и Джарамани, но и сирийские военные объекты, включая аэродромы", - сказал Конашенков.

По его словам, для отражения атаки сирийская армия задействовала комплексы ПВО: С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела". Сирийцами было израсходовано 112 зенитных управляемых ракет, которые сбили около 70 ракет противника. Максимальный показатель защиты показали комплексы ПВО, прикрывающие сирийские аэродромы.

Представитель Минобороны России также добавил, что атакованные объекты в Сирии не являются заглубленными или хорошо защищенными ПВО бункерами, для их уничтожения хватило бы не более 10 ракет.

Как сообщала "Страна", в результате авиаударов в Сирии пострадали гражданские лица. Они были ранены возле города Хомс.

Отметим, что по данным журналистов Трамп рассматривал три варианта удара по Сирии.