Национальный банк направит в государственный бюджет 44,6 млрд грн своей чистой прибыли за 2017 год., что на 12% меньше установленной в государственном бюджете суммы.

Об этом сообщил глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Такое решение Совет НБУ принял 13 апреля.

Государственный бюджет на 2018 года предусматривает поступление от НБУ 50,549 млрд грн, что на 13,9% превышает показатель госбюджета-2017.

По данным Данилишина, НБУ в 2017 году увеличил чистую прибыль на 4,8% - до 62,3 млрд грн, валюта баланса центробанка возросла на 9% - до 1,027 млрд грн.

"После вычета нереализованных доходов и высвобождения неактуальных резервов капитала прибыль к распределению на 31 декабря 2017 составила 45,9 млрд грн. Из указанной суммы 1,3 млрд грн будет направлено на формированию общих резервов (в соответствии с законом "О Национальном банке Украины" их размер должен составлять 10% от денежно-кредитных обязательств), 44,6 млрд грн подлежит перечислению в госбюджет Украины 2018 года", - указал глава Совета НБУ.

В свою очередь, центробанк уточняет, что его чистые доходы в 2017 году составили 65,9 млрд грн. При этом основным источником доходов стали процентные доходы, основную долю которых составили доходы по ценным бумагам Украины и по кредитам, предоставленным банкам страны.

В то же время большинство процентных расходов НБУ понес в связи с операциями по выпуску депозитных сертификатов и обслуживанием кредитов, полученных от Международного валютного фонда.

Помимо этого, в течение года произошло значительное высвобождение резервов. В результате чистые процентные доходы составили 45,2 млрд грн.

Расходы НБУ (без учета процентных и комиссионных расходов) составили 3,6 млрд грн.

"Указанные средства были расходованы на изготовление банкнот и монет, содержание персонала, отчисления на обеспечение под возможные обязательства, а также административно-хозяйственные расходы", - отчитался Нацбанк.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что денег не будет. Правительство может отложить повышение минималки до 4200 грн.

Также в НБУ назвали самые убыточные банки Украины по итогам 2017 года.