Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 17 апреля 2018 г до уровня 26,089279 грн/$1 по сравнению с 26,124909 грн/$1 на 16 апреля 2018г.



Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 26,065 грн/$1 с 26,145 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,05-26,08 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 16 апреля аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,0893 грн/$1 с 26,1249 грн/$1. Торговый оборот составил $292,28 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $434,3 млн.

Как сообщала "Страна", курс доллара к выходным снова пошел в рост и отыграл у гривни сразу 16 копеек.

Мы писали, что по оценкам експертов будет с курсом на следующей неделе.

Ранее мы сообщали, что неделя началась с подорожания евро и доллара.