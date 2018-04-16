Представители Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) запрос о предоставлении информации, касающейся неподтвержденной химатаки в Сирии.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Я направил письмо генеральному директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с просьбой поделиться с нами информацией (о произошедшем в Думе - Прим.Ред.), которая, как утверждалось, была собрана их партнерами на местах", — говорится в заявлении гендиректора ОЗХО Ахмета Узюмджю.

Он также отметил, что власти Сирии предложили экспертам поговорить с 22 свидетелями инцидента.

Как сообщала "Страна", в США назвали условия вывода войск из Сирии.

Среди целей США - победа над ИГИЛ, получение гарантий того, что химическое оружие не несет рисков для США, а также отслеживание действий Ирана.

Отметим, что в Дамаске массовыми гуляниями отпраздновали освобождение Восточной Гуты.