В Киеве возник пожар на Караваевых дачах, дымом заволокло Чоколовский бульвар. Фото
В Киеве в районе Караваевых Дач наблюдается сильное задымление из-за горящего МАФа.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Фото: t.me/KyivOperativ
Данные по МАфу пока предварительные.
На месте работали пожарные охранники и полицейские.
Фото: t.me/KyivOperativ
Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве загорелся склад с кислородными и газовым баллоном.
По данным ГосЧС, информация о пожаре на улице Вискозной, 17, поступила в 04:20 10 апреля. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит складское здание на площади 500 кв.м. Благодаря оперативности спасателей во время пожара никто не пострадал.
Также мы писали о том, что в Киевском зоопарке сообщили, каких животных удалось спасти из огня.
При этом пПоявились фото мощного пожара на "Левобережной" в Киеве.
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