В Киеве в районе Караваевых Дач наблюдается сильное задымление из-за горящего МАФа.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Фото: t.me/KyivOperativ

Данные по МАфу пока предварительные.

На месте работали пожарные охранники и полицейские.

Фото: t.me/KyivOperativ

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве загорелся склад с кислородными и газовым баллоном.

По данным ГосЧС, информация о пожаре на улице Вискозной, 17, поступила в 04:20 10 апреля. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит складское здание на площади 500 кв.м. Благодаря оперативности спасателей во время пожара никто не пострадал.

Также мы писали о том, что в Киевском зоопарке сообщили, каких животных удалось спасти из огня.

При этом пПоявились фото мощного пожара на "Левобережной" в Киеве.