Украинцы смогут подержать в руках новые монеты - номиналом 1 и 2 грн, которые заменят банкноты уже после Дня солидарности трудящихся, 3 или даже 4 мая, спрогнозировал UBR.ua заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.

Небольшую задержку банкир связывает исключительно со удлинением выходных дней из-за Первомая. 30 апреля будет выходным днем (который страна будет отрабатывать в субботу, 5 мая), равно как и 1 мая. И первый рабочий день после 27 апреля - это 2 мая.

"Учитывая майские праздники, Нацбанк будет "подкреплять" монетами свои теруправления и банки со 2 мая. Например, наши региональные управления подкрепляются в теруправлениях Национального банка, а там, где их уже нет - в соседних. Затем большая работа предстоит инкассаторской службе и кассам. Но, думаю, что столичные отделения смогут предложить людям новые монеты уже 3-4 мая, а в регионы они поедут где-то 7 числа", - объяснил ситуацию Тютюн.

В конце прошлой недели центробанк сообщил, что его Монетный двор уже чеканит новые деньги, и не менял срок запуска в денежный оборот монет 1 и 2 гривны. Чиновники уточнили, что планируют произвести 140 млн. монет номиналом 1 гривна и 145 миллионов изделий номиналом 2 гривны. То есть на каждого украинца должно прийтись где-то по 3 монетки на кошелек.

Как сообщала "Страна", В НБУ объяснили, как будут изымать из обращения старые банкноты и мелкие монеты.

Мы ранее объясняли, зачем Нацбанк вводит монеты вместо купюр.