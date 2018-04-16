Представитель России в Организации по запрещению химического оружия обвинил британские спецслужбы в инсценировке химической атаки в сирийском городе Дума.

Об этом заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, передают РИА Новости.

"У нас есть не просто "высокая степень уверенности", как это заявляют под копирку наши западные партнеры, а имеются неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было и что все это спланированная провокация спецслужб Великобритании, возможно, при участии своих старших союзников из Вашингтона с целью введения мирового сообщества в заблуждение и оправдания агрессии против Сирии", - сказал российский дипломат на специальном заседании исполнительного совета ОЗХО в Гааге.

Ранее ряд стран, выступавших за свержение президента Сирии Башара Асада, обвинили сирийские власти в химатаке в городе Дума (Восточная Гута).

Сирия опровергла все обвинения и пригласила в город специалистов ОЗХО для проведения расследования непосредственно на месте.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ сирийскими войсками — выгородить террористов и оправдать возможные удары по Сирии извне.

В ночь на субботу, 14 апреля США, Британия и Франция выпустили по территории Сирии более ста ракет, основную часть которых сбили системы сирийских ПВО. Пострадали три человека и ряд зданий.

Путин назвал произошедшее "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".

Как сообщала "Страна", в Дамаске массовыми гуляниями отпраздновали освобождение Восточной Гуты. Битва за этот стратегически важный район длилась более 6 лет.

Отметим, что по данным СМИ, Трамп рассматривал три варианта удара по Сирии.