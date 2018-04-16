В городе Лисичанске Луганской области столкнулись маршрутка "Рута" и груженый костями МАЗ, пострадали десять человек.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Луганской области.

Фото: lg.npu.gov.ua

Авария произошла сегодня, 16 апреля, в 12:10 на перекрестке улиц Машиностроителей и Гора Попова в Лисичанске.

Фото: lg.npu.gov.ua

По сведениям полиции, на месте происшествия продолжают работать сотрудники ГУНП, Лисичанского отдела полиции и патрульной полиции, специалисты ГСЧС и врачи скорой медицинской помощи.

Фото: lg.npu.gov.ua

Установлено, что пострадали десять человек. Три человека получили переломы ребер и ключицы, семь - ушибы.

Ранее "Страна" сообщала, что появилась карта самых аварийных трасс Украины.

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