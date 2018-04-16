В Луганской области груженая костями фура столкнулась с маршруткой, 10 пострадавших. Фото
В городе Лисичанске Луганской области столкнулись маршрутка "Рута" и груженый костями МАЗ, пострадали десять человек.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Луганской области.
Фото: lg.npu.gov.ua
Авария произошла сегодня, 16 апреля, в 12:10 на перекрестке улиц Машиностроителей и Гора Попова в Лисичанске.
Фото: lg.npu.gov.ua
По сведениям полиции, на месте происшествия продолжают работать сотрудники ГУНП, Лисичанского отдела полиции и патрульной полиции, специалисты ГСЧС и врачи скорой медицинской помощи.
Фото: lg.npu.gov.ua
Установлено, что пострадали десять человек. Три человека получили переломы ребер и ключицы, семь - ушибы.
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