Короткое замыкание электропроводки, вызвавшее пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", могло произойти из-за протечки в крыше. Снег с крыши не убирался, он начал подтаивать, а вода попала на провода, которые "коротнули".

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на предварительное заключение специалистов исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России.

Первой загорелась пластиковая люстра, расположенная над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками. Их, в свою очередь, воспламенил горящий пластик, капавший сверху.

Возгорание вполне могло иметь локальный характер, но его быстро раздула вентиляция, которую в момент пожара никто не выключил. Сигнализация сработала на температуру и дым, но зона горения залита не была — после морозов промерзавший водопровод, проведенный к системе с улицы, был перекрыт. Сигнализационные датчики также сработали впустую — оповещение о пожарной тревоге в здании включалось не автоматически, а вручную, а сидевший на кнопке охранник почему-то ее не активировал.

Нескольких минут хватило, чтобы заполнить весь этаж дымом. Как раз в это время в одном из залов расположенного на четвертом этаже кинотеатра закончился сеанс. Выйдя из него, люди столкнулись со стеной дыма, за которой уже был огонь.

По предварительным данным, часть зрителей решили прорываться через дым, но не прошли дальше дверей запасного выхода, которые были блокированы. Остальные погибли в зале. Позже в гибели 37 человек в кинозале СКР был обвинен начальник пожарного звена Сергей Генен, который не поверил очевидцам, сообщавшим об отрезанных дымом и огнем людях.

Ранее "Страна" сообщала, что уволенный губернатор Тулеев возглавил областной парламент и заявил, что его совесть чиста.

Также в России закрыли 15 торговых центров после трагедии в Кемерово.