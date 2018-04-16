На Лубянской площади в Москве 16 апреля прошла акция в защиту мессенджера Telegram. Ее участники бросали бумажные самолетики в здание ФСБ. Полиция задержала некоторых участников акции. В числе задержанных оказались Мария Алехина (известная как учаcтница Pussy Riot) и Дмитрий Цорионов (Энтео), передает Медуза.

Как сообщала "Страна", Павел Дуров сделал заявление о последствиях блокировки Telegram. Он предупредил, что без использования VPN-сервисов, которые позволяют обходить блокировку, Telegram может быть временами недоступен. По данным Дурова, пользователями Telegram в России являются около 15 млн человек. Также он связал качество жизни с блокировкой этого интернет-сервиса.

Мы писали, что в России грозят заблокировать инструменты для обхода запрета Telegram.

Известно, что после блокировки Telegram пресс-секретарь Путина зарегистрировался в ICQ.