Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду до сих пор не может забыть свою бывшую девушку российскую модель Ирину Шейк. Она рассталась с многократным обладателем "Золотого мяча" три года назад.

Об этом он признался своим друзьям, передает британский таблоид The Sun.

По информации журналистов, Роналду до сих пор любит россиянку и интересуется ее жизнью. Сообщается, что Ирина Шейк стала инициатором разрыва, так как хотела ребенка, а нападающий был полностью сосредоточен на футболе.

Также португалец приревновал Шейк к 43-летнему голливудскому актеру Брэдли Куперу, которому Шейк уже успела родить дочь.

Как сообщала "Страна", легендарный "Мистер Бин" в третий раз станет отцом. Жена одного из лучших игроков в истории разместила фото, на котором Месси и их сыновья Тьяго и Матео касаются ее живота. И подписала снимок: "Семья из пяти человек".

Напомним, как Роналду забил фантастический гол Ювентусу, стадион в Италии аплодировал стоя.