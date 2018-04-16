В Киеве летом продет четвертый "Марш равенства". Об этом сообщает 44.ua со ссылкой на представитель KyivPride Зоряна Кися.

В этом году назначен на воскресенье, 17 июня, и соберет, по оценкам организаторов, 5 тысяч человек.

"В этом году Марш равенства также будет проходить. Могу сказать, что он назначен на утро воскресенья 17 июня. Готовимся полным ходом. Маршрут и место сбора пока обсуждаются, и будут объявлены, как минимум, за неделю до марша", - сказал Зорян Кись.

Как сообщала "Страна", женщин-директоров больше всего на Донбассе. Львов и Киев на последних местах

Мы писали, что в Ужгороде задержали девушек, которые вышли на марш за гендерное равенство

Также в марте в Киеве напали на участников марша за гендерное равенство.