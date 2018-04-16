Жительница Чернигова "скрутила" и не отпускала грабителя до приезда полиции
В Чернигове правоохранители выразили восхищение поступком местной жительницы, которая расправилась с преступником до приезда опергруппы.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, публикуя фото бесстрашной героини.
По словам полицейских, женщина схватила преступника и силой удерживала его до приезда полиции после того, как стала свидетелем ограбления молодой девушки.
Правоохранители отметили отважность и быструю реакцию женщины. Выяснилось, что горе-воришка пытался вырваться из рук женщины и даже уговаривал отпустить его за деньги. Но защитница была непреклонна.
Фото: facebook.com/UA.National.Police
Как сообщала "Страна", похожий случай был и в Ивано-Франковске, где хрупкая девушка задержала грабителя магазина.
Напомним также, что в Киеве в одном из кафе два кавказца дерзко обокрали посетителя. Их действия удалось снять на видео.