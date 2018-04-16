Власти США примут то или иное решение по вопросу о введении дополнительных санкций против России - "в скором времени".

Об этом в понедельник, 16 апреля сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс, передает агентство Bloomberg.

"Мы изучаем вопрос о дополнительных санкциях против России, и решение по этому вопросу будет принято в ближайшем будущем", - сообщила она.

В воскресенье, накануне постпред США при ООН Никки Хейли заявила о готовности Вашингтона объявить о новых санкциях против России из-за неподтвержденной химической атаки в Сирии.

"Санкции против России на подходе. Министр (финансов США - Прим.Ред.) Мнучин объявит о них в понедельник, если он еще этого не сделал, и они будут направлены на все компании, которые работали с техническим оснащением, имевшим отношение к Асаду и применению химического оружия", - заявила Хейли в эфире американского телеканала CBS News.

Как сообщала "Страна", в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по ряду целей в Сирии. В Вашингтоне считают удары по Сирии пропорциональным ответом на химатаку в городе Дума, однако факт применения там химического оружия достоверно не подтвержден.

Отметим, что сирийские войска освободили от исламистов всю Восточную Гуту под Дамаском.