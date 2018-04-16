Сегодня в Одесской области на кладбище погибла 3-летняя девочка, на которую упала могильная плита.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области

Трагедия произошла на одном из сельских кладбищ в Болградском районе. На девочку упала плита могильного памятника. От полученных травм ребенок умер.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Предварительная причина трагедии - несчастный случай.

Ранее "Страна" сообщала, что суд оставил под стражей директора сгоревшего детского лагеря "Виктория".

Также стая бездомных собак едва не загрызла девочку по дороге из школы в Одесской области.