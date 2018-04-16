В Киеве появятся инспектора парковок, которые будут контролировать правильную парковку. Для этого будет создано соответствующее подразделение Департамента транспортной инфраструктуры.

Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщил и.о. директора КП "Киевпарктранссервис" Александр Нимас, передает портал КМДА

После вступления в силу Закона №5364 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств" 27 сентября 2018 года, сумма штрафа за парковку в неположенном месте будет составлять 255 гривен. В случае оплаты в течение 10 дней можно будет оплатить только 50% от суммы штрафа. По истечению этого срока сумма оплачивается в полном объеме.

После 30 дней штраф будет взыматься принудительно через Государственную исполнительную службу.

Дела о правонарушениях при парковке наравне с полицейскими будут рассматривать инспекторы по парковке, которые также имеют право временно задержать автомобиль. Соответствующие нарушения они будут фиксировать в протоколе в режиме фотосъемки или видеозаписи. Принимать же на службу инспекторов по парковке в столице Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Чек об оплате парковки водитель должен будет оставить под лобовым стеклом своего авто. Система автоматически зафиксирует оплату и инспектор ее увидит. В случае отсутствия чека штраф накладываться не будет.

До 27 сентября 2018 все парковщики Киева собирают наличные за парковку незаконно.

Также Александр Нимас сообщил, что к концу 2 квартала в столице появится еще 60 паркоматов. Таким образом, их станет почти 100. При этом к 27 сентября их должно быть 300. Оплачивать парковку можно будет исключительно по безналичному расчету.

Как сообщала "Страна", ранее Кличко заявил что бросать авто на улице под знаком "Парковка запрещена" в Киеве будет очень дорого.

Также сообщалось, что в Украине запретят парковки авто внутри жилых кварталов.