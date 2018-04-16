Лидер так называемой "ДНР" Александр Захарченко подписал распоряжение про отмену "таможенных пошлин" между частями Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает "Остров", ссылаясь на ресурсы сепаратистов.

О своем решении Захарченко заявил в ходе совещания с называющими себя заместителями "председателя совета министров".

"Во время встречи с "главой ЛНР" мы обсуждали вопрос о возможности снятия всех таможенных ограничений между "республиками". Даю вам поручение сегодня собрать президиум "совета министров ДНР", чтобы решить вопрос о снятии таможенных пошлин согласно нашему законодательству. На сегодняшний день многие разночтения в законодательной базе "ЛНР" и "ДНР" уже убраны", - заявил глава т.н. "ДНР".

"С сегодняшнего дня согласно "зеленой карте", которая была подписана мной и "главой ЛНР", пусть наши предприниматели и население ездят на территорию "ЛНР" и не платят никаких налогов и сборов", - заявил Захарченко.

При этом уточняется, что пошлины снимаются только для продукции, произведенной "республиками" специально друг для друга.

Как сообщала "Страна", долг "ДНР" за воду составляет 2,8 млрд грн.

Также "Страна" сообщала, что в Госдуму внесли законопроект о праве жителей "ЛДНР" работать в России без патента.