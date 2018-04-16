фото: sana.sy

В понедельник, 16 апреля 2018 в столице Сирии - Дамаске шумно и весело отпраздновали освобождение от боевиков-исламистов всех городов в районе Восточная Гута.

Именно из этой агломерации годами велись обстрелы мирных кварталов Дамаска, передает сирийское информационное агентство САНА.

Десятки тысяч людей вышли на улицы с флагами Сирии и улыбками на лицах. Торжества были организованы на площади Омейядов.

Битва за Восточную Гуту длилась более 6 лет.

Фото: sana.sy

Видео: youtube.com/PressTV

Верховное командование Армией и Вооруженными силами САР объявило об освобождении всей территории Восточной Гуты от террористических группировок после вывода всех боевиков из Думы 14 апреля 2018 года.

В ходе операции армейские подразделения обнаружили несколько фабрик по производству кустарных боеприпасов и взрывных устройств, склады оружия и медикаментов, мобильные госпитали и сети туннелей, а также крупные склады продовольствия, хотя жители занятых террористами районов голодали.

Для полного освобождения провинции Дамаск сирийской армии еще предстоит ликвидировать небольшой анклав террористов ИГИЛ в лагере Ярмук, к югу от столицы.

Как сообщала "Страна", в случае начала военных действий против Сирии, со стороны коалиции иностранных государств, сирийская армия встанет на защиту своего суверенитета.

Отметим, что Путин рассказал, чем обернутся повторные удары по Сирии.

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