Знаменитый российский певец, депутат Госдумы России Иосиф Кобзон был срочно госпитализирован. Музыкант находится в одной из московских больниц из-за проблем с сердцем.

Об этом сообщает Рен-ТВ.

"Иосиф Кобзон сейчас находится в одной из столичных (московских, - Прим. Ред.) клиник. Причина срочного обращения к кардиологу - нарушение ритмов сердца", - говорится в сообщении.

Помощница депутата Госдумы заявила о том, что знаменитый артист находится на плановом обследовании. Официального подтверждения информации пока не поступало.

Ранее "Страна" сообщала, что Кобзон заявил, что сам отказался от звания почетного гражданина Славянска.

Также мы сообщали, что Кобзона лишили звания почетного гражданина Славянска.