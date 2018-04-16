Джастин Бибер спас незнакомку от душителя на фестивале Coachella в Калифорнии
Известный певец Джастин Бибер, который взял паузу в отношениях с Селеной Гомес, подрался на одной из вечеринок музыкального фестиваля "Коачелла", который проходил в Калифорнии.
Об этом сообщает портал NME.
Сообщается, что певец отдыхал с друзьями на вечеринке Патрика Шварценеггера.
Он заметил, что один из гостей явно в наркотическом или алкогольном опьянении угрожает своей спутнице. Когда мужчина стал душить девушку, Бибер попросил его остановиться, а получив нецензурный ответ, ударил агрессора в лицо.
Девушка смогла убежать, душившего ее мужчину выгнали с вечеринки.
Однако он не мог снести обиды и после концерта побежал за автомобилем, в котором должен был находиться Джастин. К счастью, полиция вовремя пришла на помощь - нарушителя арестовали. Как сообщает "People magazine", девушка, ставшая жертвой насилия, отказалась подавать заявление в полицию.
Как сообщала "Страна", Forbes составил список самых дорогих знаменитостей до 30 лет ,в который вошел Джастин Бибер.