Известный певец Джастин Бибер, который взял паузу в отношениях с Селеной Гомес, подрался на одной из вечеринок музыкального фестиваля "Коачелла", который проходил в Калифорнии.

Об этом сообщает портал NME.

Сообщается, что певец отдыхал с друзьями на вечеринке Патрика Шварценеггера.

Он заметил, что один из гостей явно в наркотическом или алкогольном опьянении угрожает своей спутнице. Когда мужчина стал душить девушку, Бибер попросил его остановиться, а получив нецензурный ответ, ударил агрессора в лицо.

Девушка смогла убежать, душившего ее мужчину выгнали с вечеринки.

Однако он не мог снести обиды и после концерта побежал за автомобилем, в котором должен был находиться Джастин. К счастью, полиция вовремя пришла на помощь - нарушителя арестовали. Как сообщает "People magazine", девушка, ставшая жертвой насилия, отказалась подавать заявление в полицию.

Как сообщала "Страна", Forbes составил список самых дорогих знаменитостей до 30 лет ,в который вошел Джастин Бибер.