Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что уже вернулся из отпуска и в ближайшее время готов предоставить объяснения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Об этом сообщает "Укринформ".

По его словам, он провел короткий отпуск на Львовщине и Тернопольщине, где посетил захоронения своих родственников.

Холодницкий отметил, что получил постановление о возбуждении в отношении него дисциплинарного производства лишь в понедельник, 16 апреля, хотя оно датировано 4 апреля.

"Завтра поеду знакомиться с жалобой и обязательно предоставлю все объяснения. Болеть, прятаться или иначе тянуть не буду", - сказал руководитель САП.

Он добавил, что сначала почитает, за что его "хотят уйти" и за два дня предоставит обоснованный ответ по каждому пункту.

В марте выяснилось в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Луценко рассказал, почему в кабинете Холодницкого установили "аквариумную прослушку"

Как сообщала "Страна", ранее Холодницкий прокомментировал расследование "Страны" о подоплеке своего дела.





