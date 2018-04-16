В киевской больнице скончался 33-летний сотрудник СБУ Сергей Ткаченко, который накануне пытался покончить жизнь самоубийством и выстрелил себе в голову из пистолета Макарова. Об этом сообщает издание "Информатор", ссылаясь на собственные источники.

В пресс-службе СБУ подтвердили, что Сергей Ткаченко является их действующим сотрудником.

Напомним, журналист Станислав Речинский заявил, что 14 апреля, на Киевщине два сотрудника СБУ осуществили самоубийство с интервалом в несколько часов. Правда, один из них уволился из спецсуужбы еще в 2017 году.

Ранее "Страна" писала о том, что в полиции рассказали подробности суицида СБУшника под Киевом. Инцидент произошел в Михайловке-Рубежовке Киевской области. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство по семейным обстоятельствам.