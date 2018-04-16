В этом году транзит нефтепродуктов через территорию Украины составил 17,5 тысяч тонн, что в 9 раз меньше показателя первого квартала прошлого года.

Об этом сообщает enkorr.

В марте было транзитировано 7,7 тыс тонн нефтепродуктов, что в 8 раз меньше объёма транзитированного в марте 2017 года.

За отчетный месяц было транзитировано 3,6 тыс тонн дизельного топлива. Это на 2 тыс тонн ниже показателя марта 2017 года. Из данного объема 2,6 тыс тонн было отправлено из Беларуси в Молдову и 1 тыс тонн – из Литвы в Молдову.

Транзит бензинов в марте составил 2,2 тыс тонн: 1,7 тыс тонн было отправлено из Беларуси в Молдову; 500 тонн – из Литвы в Молдову.

Кроме того, в марте через Украину транзитом прошло 2 тыс тонн авиакеросина из России в Молдову.

Ранее "Страна" сообщала, что ввоз антрацита из России в Украину составил почти 80 процентов всего импорта.

Также украинцы стали экономить на бензине и дизтопливе - Госстат.