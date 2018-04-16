Украинский певец и музыкант Арсен Мирзоян, который второй раз женился на Антонине Матвиенко, дочери народной артистки Украины Нины Матвиенко, за рулем протаранил вывеску с его собственным изображением в центре Киева.

Шокирующее видео разместила ведущая Мила Еремеева на странице в Facebook.

Девушка снимала свой блог в центре Киева, как в это время просто позади нее Мирзоян въехал в ситилайт, на котором он изображен.

Представители Мирзояна прокомментировать это видео отказались, исполнитель также от любых комментариев отказывается.

Как сообщала "Страна", Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян провели медовый месяц в Великобритании.

Также "Страна" писала, что невеста Мирзояна Тоня Матвиенко отгуляла веселый девичник на мопеде с подругами.