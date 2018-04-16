В ФИФА (Международная федерация футбола) открыли дисциплинарное дело в отношении России. Футбольные чиновники проверят жалобы на расистские выкрики. Они были зафиксированы во время матча сборных России и Франции.

Об этом в понедельник, 16 апреля сообщает телеграм-канал "Мутко против".

Сначала на расистские выкрики пожаловался полузащитник французов Поль Погба, позже - еще и Усман Дембеле.

Сразу после матча ФИФА начал проверку. Затем было открыто дисциплинарное дело.

"Чем оно закончится - пока неизвестно, но решение может быть жестким", - говорится в сообщении.

В доказательство французы предоставили в ФИФА отрывок из трансляции матча.

Как сообщала "Страна", ИГИЛ пригрозил химической атакой во время ЧМ-2018 в России. По данным источников в силах безопасности, террористы ИГ могут оснастить химическими или бактериальными веществами беспилотные летательные аппараты.

Отметим, что в новом рейтинге ФИФА сборная Украины поднялась вверх на пять позиций.