В Киевском политехническом университете имени Сикорского ликвидировали факультет авиационных и космических систем, который выпускал специалистов ракетно-космической отрасли Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.

"Недавно отмечали профессиональный праздник работников ракетно-космической отрасли Украины... а незадолго до того в НТУ "КПИ" ликвидировали единственный факультет, который выпускал специалистов этой отрасли - Факультет авиационных и космических систем!", - написал он.

Фото: facebook.com/pavlovskyi/

Представители вуза эту информацию пока не комментируют.

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