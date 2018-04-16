В Украине наблюдается дефицит нотариальных бланков, которые стали настоящей "валютой" между нотариусами.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook бизнесмен Дмитрий Дубилет.

"В некоторых регионах эти бланки закончились совсем. Нотариусы перешли в жесткий режим экономии и стали отказывать в оформлении доверенностей — чтобы осталось на более выгодные операции вроде купли-продажи", - пишет он.

По его информации, бланки превратились в настоящую валюту.

"Дефицит произошел из-за перебоев с закупкой этих несчастных бумажек государством у монополиста. И это, конечно, очень показательно для Украины", - пишет Дубилет.

"Во-первых, ну какие к черту бумажные бланки в XXI веке?! Такого явления уже нет почти нигде в мире. А во-вторых, это яркая иллюстрация того, как работает монополия. Вместо того, чтобы создать систему с множеством поставщиков и закупщиков, наше государство породило очередного монстра, мутные условия работы с которым определяются в мутных коридорах чиновников", - поясняет он.

По данным Дубилета, поставку бланков обещают скоро возобновить. Правда, они подорожают в два раза до 18 грн (кстати, в два раза больше, чем черные конверты monobank с полиграфией и набором наклеек). Это, в свою очередь, повысит цены на нотариальные услуги для населения.

Фото: facebook.com/dubilet

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