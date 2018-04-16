В полиции назвали главную версию смерти участника АТО Дениса Кравченко, тело которого обнаружили в реке Ингул в Кропивницком. Полицейские считают смерть мужчины несчастным случаем.

Об этом сообщает УНН.

Версию самоубийства в полиции исключают, так как у Дениса - положительные характеристики. Никаких высказываний о желании покончить с собой от мужчины не слышали.

Знакомые вспоминают бойца как человека жизнерадостного и компанейского. У парня было много планов на жизнь.

По факту смерти работники полиции проводят проверку.

Ветеран АТО погиб не на войне, в своем родном городе

Напомним, 28-летнего участника АТО Дениса Кравченко обнаружили мертвым спустя 10 дней поиска.

"Обследовали сотни подвалов, чердаков, теплосетей и лесополос...", - сообщила волонтер Оксана Червоная.

Как сообщала "Страна", 15 апреля боевики передали тело бойца ВСУ, который пропал неделю назад.