В полиции назвали версию гибели участника АТО, утонувшего в Кропивницком
В полиции назвали главную версию смерти участника АТО Дениса Кравченко, тело которого обнаружили в реке Ингул в Кропивницком. Полицейские считают смерть мужчины несчастным случаем.
Об этом сообщает УНН.
Версию самоубийства в полиции исключают, так как у Дениса - положительные характеристики. Никаких высказываний о желании покончить с собой от мужчины не слышали.
Знакомые вспоминают бойца как человека жизнерадостного и компанейского. У парня было много планов на жизнь.
По факту смерти работники полиции проводят проверку.
Ветеран АТО погиб не на войне, в своем родном городе
Напомним, 28-летнего участника АТО Дениса Кравченко обнаружили мертвым спустя 10 дней поиска.
"Обследовали сотни подвалов, чердаков, теплосетей и лесополос...", - сообщила волонтер Оксана Червоная.
Как сообщала "Страна", 15 апреля боевики передали тело бойца ВСУ, который пропал неделю назад.