Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Китай в игре с девальвацией валют. Соответствующий пост американский лидер разместил в своем микроблоге в соцсети.

"Россия и Китай играют в игру с девальвацией валюты, в то время как США продолжают повышать процентные ставки. Неприемлемо!" - написал Трамп в Тwitter.

По данным агентства Интерфакс, за последние 12 месяцев рубль потерял более 10% стоимости относительно доллара, причем основная часть потерь пришлась на минувшую неделю. В апреле рубль упал к доллару США и евро до многомесячных минимумов на фоне санкций американского Минфина против России и эскалации ситуации вокруг Сирии. В ЦБ РФ сравнили текущую ситуацию на валютном рынке с нестабильностью 2014 и 2016 годов.

Китайский юань, наоборот, за минувший год прибавил в стоимости порядка 10% относительно американской валюты, поднявшись в марте до максимума с августа 2015 года.

В понедельник рубль не отреагировал на заявление Трампа об "играх в девальвацию", его курс составляет 62,35 руб./$1.

Ранее "Страна" писала о том, что Песков рассказал о возможной встрече Путина и Трампа.

Также мы сообщали, что Трамп обиделся на ФРГ и Францию, что те выслали слишком мало дипломатов России.