Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявляет, что долг за поставки воды в отдельные районы Донецкой области, неподконтрольные Украине, составляет 2,8 млрд грн, хотя расчеты производятся по меньшему тарифу.

"Если на контролируемой территории тариф составляет около 30 гривень, то на оккупированной - до сих пор 7 гривень, который является вообще экономически необоснованным, но и по таким ценам не платят: задолженность составляет около 2,8 млрд гривень", - написал Жебривский на своей странице в соцсети Facebook в понедельник по итогам встречи с директорами филиалов коммунального предприятия "Вода Донбасса".

Фото: facebook.com/zhebrivskyi

Как сообщала "Страна", в октябре 2017 ОБСЕ заявляло, что Луганск отдал Киеву долги за воду.

Ранее в статье "10 шагов по Донецку", мы рассказывали о ценах в магазинах и голоса из прошлого на неподконтрольной Украине территории.

Также стало известно, что долги украинцев за коммуналку выросли до 40 млрд грн.