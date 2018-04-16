В воскресенье, 22 апреля в Киеве пройдет международный полумарафон 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon. Из-за забега улицы столицы будут частично перекрыты по накануне (21 апреля) и непосредственно в день спортивного мероприятия (22 апреля).

Об этом сообщает портал videoprobki.

"Перекрытия транспортного движения - одно из обязательных условий проведения массовых соревнований по бегу. Таким образом, более 10 тысяч участников мероприятия, среди которых есть дети, старики и люди ограниченными возможностями получают гарантию безопасности на трассе забега", - указано в опубликованном сообщении.

Водителям рекомендуется заранее планировать свое передвижение по альтернативному маршруту. Так, в эти дни будут организованы следующие перекрытия:

21 апреля

В этот день пройдут подготовительные работы на Контрактовой площади, в связи с чем движение автотранспорта будет ограничено с 05:00 до 22:00 следующего дня (22 апреля) на улице Григория Сковороды и Контрактовой площади.

22 апреля

Непосредственно в день забегов, будет ограничено движение на следующих улицах:

улица Петра Сагайдачного - 08:00 до 14:00

Боричев спуск - с 08:00 до 12:40

улица Набережно-Крещатицкая в направлении Почтовой площади - с 08:00 до 12:40

улица Набережно-Крещатицкая в направлении улицы Верхний вал - с 08:00 до 11:00

Набережное шоссе в направлении моста Патона - с 08:00 до 12:40

Набережное шоссе в направлении Почтовой площади - с 08:00 до 11:00

Гаванский мост в направлении Северного моста - с 08:00 до 11:00

Гаванский мост в направлении Почтовой площади - с 08:00 до 12:40

улица Набережно-Рыбальская в направлении Северного моста - с 08:00 до 11:00

Северный мост - с 9:20 до 11:00

улица Трухановская - с 09:00 до 12:00

Днепровский спуск - с 08:00 до 11:00

Владимирский спуск - с 08:00 до 12:40

Мост Метро в направлении Броварского проспекта - с 08:00 до 11:00

Мост Метро в направлении моста Патона - с 08:00 до 9:45

Как сообщала "Страна", в полиции сообщили первые подробности смерти 54-летнего спортсмена на марафоне в Киеве. Ему внезапно стало плохо, он упал. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть.

Отметим, что в Аризоне марафонец победил в забеге, спрятавшись в туалете.