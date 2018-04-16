90-летний украинец заблудился в Карпатах, поехав на могилу полковника УПА
В воскресенье, 15 апреля, в урочище Яла на Прикарпатье заблудился 90-летний житель Червонограда.
Об этом сообщает Zaxid.net.
Мужчина находился в составе туристической группы из Львовской области, которая приехала навестить могилу полковника УПА Василия Сидора-Шелеста. Могила командира УПА находится вблизи села Осмолода Рожнятовского района Ивано-Франковской области.
После сообщения о пропаже в 19:00 местные спасатели начали поисковые работы.
К операции привлекли 5 спасателей из личного состава Осмолодского отделения ГосЧС. С наступлением ночи, 16 апреля, поиски пришлось приостановить.
Спасательную операцию возобновили утром.
В пресс-службе управления ГосЧС в Ивано-Франковской области сообщили, что спасателям удалось найти мужчину. Его состояние удовлетворительное. После соответствующего осмотра и помощи туриста отправили домой.
Как сообщала "Страна", в марте в Карпатах погиб турист из Ужгорода.
Также "Страна" писала, что заблудившиеся в Карпатах парень с девушкой трое суток прятались от медведя.