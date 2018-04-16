Под Харьковом загорелся памятник XVIII века усадьба Шидловских. Фото
В Харьковской области спасатели ликвидируют пожар в усадьбе Шидловских, построенной в XVIII веке.
Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС в Харьковской области.
Усадьба входит в перечень культурного наследия национального значения "Дворцово-парковый комплекс "Старомерчанский" в Валковском районе.
Сообщение о пожаре по пер. Тетральному в пос. Старый Мерчик поступило на номер "101" около полуночи в ночь на 16 апреля.
Фото: kharkiv.dsns.gov.ua
"На место вызова сразу выдвинулись дежурные караулы 48-й Государственной пожарно-спасательной части из г. Люботин и 59-й части из г. Валки - всего 4 оперативных отделения на автоцистернах в составе 20 спасателей", - сказано в сообщении ГосЧС.
Прибыв на место вызова, спасатели обнаружили горение крыши, перекрытий и части помещений второго этажа трехэтажного здания усадьбы на общей площади около 550 кв. м.
Фото: kharkiv.dsns.gov.ua
"Сложность в ликвидации этого пожара состояла в достаточно продолжительном времени свободного горения (пожар заметили не сразу), значительном распространении огня и конструктивных особенностях здания - перекрытия и перегородки в здании были деревянными, кровля выполнена из металлических листов по деревянным конструкциям, лестничные марши также деревянные", - говорится в сообщении.
Фото: kharkiv.dsns.gov.ua
Спасатели отмечают, что по этим деревянным конструкциям огонь распространялся очень быстро, а кроме того в задании отсутствует как внутренний, так и внешний противопожарный водовод.
Пожарные локализировали огонь в 05:00.
Перекрытия и кровля были разрушены пожаром, погибших и травмированных не выявлено.
В настоящее время тушение пожара еще продолжается.
Спасатели устанавливают причины возникновения огня.
Здание усадьбы Шидловских построено в 1776-1778 годах, считается частью памятки культурного наследия национального значения "Дворцово-парковый комплекс "Старомерчанский".
До 1997 года в здании усадьбы располагался сельскохозяйственный техникум, впоследствии здание стояло бесхозным и постепенно разрушалось
В 2015 году чиновники Харьковской областной государственной администрации выражали намерение заняться реставрацией усадьбы.
Заместитель председателя обладминистрации Евгений Шахненко заявлял, что "способствовать восстановлению памятника архитектуры будет разработка туристических маршрутов в Валковском районе".
Однако к реставрации усадьбы областные власти так и не приступили.
Ранее "Страна" сообщала, что в многоэтажке Харькова произошел пожар, есть погибший.
Также под Харьковом двое нетрезвых курцов погибли от неосторожного обращения с огнем.