В Харьковской области спасатели ликвидируют пожар в усадьбе Шидловских, построенной в XVIII веке.

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС в Харьковской области.

Усадьба входит в перечень культурного наследия национального значения "Дворцово-парковый комплекс "Старомерчанский" в Валковском районе.

Сообщение о пожаре по пер. Тетральному в пос. Старый Мерчик поступило на номер "101" около полуночи в ночь на 16 апреля.

Фото: kharkiv.dsns.gov.ua

"На место вызова сразу выдвинулись дежурные караулы 48-й Государственной пожарно-спасательной части из г. Люботин и 59-й части из г. Валки - всего 4 оперативных отделения на автоцистернах в составе 20 спасателей", - сказано в сообщении ГосЧС.

Прибыв на место вызова, спасатели обнаружили горение крыши, перекрытий и части помещений второго этажа трехэтажного здания усадьбы на общей площади около 550 кв. м.

Фото: kharkiv.dsns.gov.ua

"Сложность в ликвидации этого пожара состояла в достаточно продолжительном времени свободного горения (пожар заметили не сразу), значительном распространении огня и конструктивных особенностях здания - перекрытия и перегородки в здании были деревянными, кровля выполнена из металлических листов по деревянным конструкциям, лестничные марши также деревянные", - говорится в сообщении.

Фото: kharkiv.dsns.gov.ua

Спасатели отмечают, что по этим деревянным конструкциям огонь распространялся очень быстро, а кроме того в задании отсутствует как внутренний, так и внешний противопожарный водовод.

Пожарные локализировали огонь в 05:00.

Перекрытия и кровля были разрушены пожаром, погибших и травмированных не выявлено.

В настоящее время тушение пожара еще продолжается.

Спасатели устанавливают причины возникновения огня.

Здание усадьбы Шидловских построено в 1776-1778 годах, считается частью памятки культурного наследия национального значения "Дворцово-парковый комплекс "Старомерчанский".

До 1997 года в здании усадьбы располагался сельскохозяйственный техникум, впоследствии здание стояло бесхозным и постепенно разрушалось

В 2015 году чиновники Харьковской областной государственной администрации выражали намерение заняться реставрацией усадьбы.

Заместитель председателя обладминистрации Евгений Шахненко заявлял, что "способствовать восстановлению памятника архитектуры будет разработка туристических маршрутов в Валковском районе".

Однако к реставрации усадьбы областные власти так и не приступили.

Ранее "Страна" сообщала, что в многоэтажке Харькова произошел пожар, есть погибший.

Также под Харьковом двое нетрезвых курцов погибли от неосторожного обращения с огнем.