В Соломенском районе столицы отключат горячую воду. Список улиц
С 17 апреля по 20 апреля в Соломенском районе Киева на несколько дней отключат горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
Горячей воды не будет из-за проведения плановых гидравлических испытаний. При этом об отключении холодной воды в домах ничего не сообщается.
Опубликован соответствующий перечень улиц:
ул. Митрополита Василия Липковского;
ул. Стадионная;
ул. Патриарха Мстислава Скрипника;
ул. Кудряшова;
ул. Механизаторов;
ул. Соломенская;
ул. Курская;
ул. Ереванская;
ул. Фучика;
ул. Уманская;
ул. Петра Нищинского;
ул. Богдановская;
ул. Шовкуненко;
ул. Волгоградская;
ул. Вадима Гетьмана;
ул. Преображенская;
ул. Златопольская;
ул. Андрея Головко;
ул. Огородная;
ул. Выборгская;
ул. Николая Голего;
ул. Татьяны Яблонской;
ул. Металлистов;
ул. Академика Янгеля;
ул. Борщаговская;
ул. Гарматная;
ул. Докучаевская;
Краснозвездный просп.;
Воздухофлотский просп.;
просп. Лобановского;
просп. Победы.
"Согласно законодательству, гидравлические испытания являются обязательной составляющей ежегодной подготовки теплосетей к следующему отопительному сезону. Они позволяют выявить повреждения на сетях и ликвидировать их в межотопительный период", — говорится в сообщении администрации.
Также в районной администрации попросили местных жителей соблюдать правила техники безопасности, не приближаться к местам провалов, а в случае появления горячей воды или пара на поверхности обращаться по телефону: (044) 202 15 53.
Как сообщала "Страна", в Киеве от водоснабжения отключили жилые дома в центре города. Ранее, в результате проведения работ на дождевой канализации на ул. Олеся Гончара, - были повреждены водоводы.
Напомним, что в ГосЧС назвали 6 областей Украины, которым грозят подтопления.