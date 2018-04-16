С 17 апреля по 20 апреля в Соломенском районе Киева на несколько дней отключат горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Горячей воды не будет из-за проведения плановых гидравлических испытаний. При этом об отключении холодной воды в домах ничего не сообщается.

Опубликован соответствующий перечень улиц:

ул. Митрополита Василия Липковского;

ул. Стадионная;

ул. Патриарха Мстислава Скрипника;

ул. Кудряшова;

ул. Механизаторов;

ул. Соломенская;

ул. Курская;

ул. Ереванская;

ул. Фучика;

ул. Уманская;

ул. Петра Нищинского;

ул. Богдановская;

ул. Шовкуненко;

ул. Волгоградская;

ул. Вадима Гетьмана;

ул. Преображенская;

ул. Златопольская;

ул. Андрея Головко;

ул. Огородная;

ул. Выборгская;

ул. Николая Голего;

ул. Татьяны Яблонской;

ул. Металлистов;

ул. Академика Янгеля;

ул. Борщаговская;

ул. Гарматная;

ул. Докучаевская;

Краснозвездный просп.;

Воздухофлотский просп.;

просп. Лобановского;

просп. Победы.

"Согласно законодательству, гидравлические испытания являются обязательной составляющей ежегодной подготовки теплосетей к следующему отопительному сезону. Они позволяют выявить повреждения на сетях и ликвидировать их в межотопительный период", — говорится в сообщении администрации.

Также в районной администрации попросили местных жителей соблюдать правила техники безопасности, не приближаться к местам провалов, а в случае появления горячей воды или пара на поверхности обращаться по телефону: (044) 202 15 53.

Как сообщала "Страна", в Киеве от водоснабжения отключили жилые дома в центре города. Ранее, в результате проведения работ на дождевой канализации на ул. Олеся Гончара, - были повреждены водоводы.

Напомним, что в ГосЧС назвали 6 областей Украины, которым грозят подтопления.