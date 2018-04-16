Волынский областной совет запретил к показу спектакль харьковского театра "Дракула", главные роли в котором играют супруги Сергей и Снежана Бабкины.

Об этом сообщает волынский сайт "Волынь 24" со ссылкой на директора театра Анатолия Глыву.

Показ спектакля "Dracula" был запланирован на 29 мая. Организатор события Андрей Мацкевич рассказал, что заранее обратился в областной драматический театр с анонсом события. 13 апреля работники театра сообщили, что ее не разрешили показывать.

В спектакле супруга Бабкина играет жертву вампира Фото: Tv.ua

"Нам пришло письмо из областного совета за подписью первого заместителя председателя о том, что сдавать в аренду помещение неуместно. Мы находимся в коммунальной собственности, поэтому должны спрашивать разрешения", - рассказал Глыва и отметил, что не знает причин такого отказа.

По его словам, такая ситуация возникает уже не впервые.

Фрагмент спектакля "Дракула"

"Раньше запрещали выступления Потапа и Насти, "НеАнгелов". Это связано с их деятельностью в России. В свое время мы запретили спектакль Подервьянского, так как считали неуместным нецензурную лексику со сцены", - рассказал директор театра.

Как пишет "Левый берег", спектакль "Дракула" поставлен ​​харьковским театром "Прекрасные цветы". Ее режиссером является Артем Усик. Согласно описанию представления на сайте театра, это "открытый анатомический театр жанров триллера, гротеска, боевика, комедии и даже лирической драмы. Спектакль-перформанс по мотивам одноименного произведения Брэма Стокера".

Как сообщала "Страна", в октябре прошлого года во Львове активисты сорвали концерт Сергея Бабкина из-за того, что он выступал в России после аннексии Крыма. Также был отменен концерт музыканта в Тернополе.

В конце концов, после неудачных концертов во Львове и Тернополе музыкант заявил, что признает российское правительство агрессором. Бабкин отметил, что Крым - оккупированная территория Украины. После этого концерт начался, а активисты покинули помещение.