Вчера во Львовской областной детской клинике "Охматдет" врач в состоянии алкогольного опьянения принимала пациентов и их родителей. Об этом в Facebook сообщила главный врач "Охматдета" Марьяна Возница.

Состояние опьянения у педиатра заметили родители, которые привели своих детей на прием. Они позвонили в полицию и написали заявление.

"11:00 утра она уже "готова", хотя сказала, что это ей не мешает осматривать детей. И главное, она там не одна такая была, потому что, по ее словам, медсестра "выставляла" за рождение ребенка дочери, употребляла вся смена", - прокомментировала ситуацию заявительница Оксана

Позже Возница подтвердила "досадный случай" в больнице Львова.

"Коллегам и мне лично очень обидно и стыдно за это", - написала она и отметила, что в связи с инцидентом будет проведено расследование.

Фото: facebook.com/mariana.perih

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