Колесо обозрения на Контрактовой площади Киева будет работать еще как минимум до начала июня. Об этом сообщает "Хмарочос", ссылаясь на председателя Подольской РГА Валентина Мондриевского.

По словам чиновника, изначально планировалось, что аттракцион будет работать до 25 января, но в связи с "одобрительными отзывами киевлян" его работу продолжили до 1 июня. Куда после этого денут аттракцион пока остается неизвестным.

Отметим, что до этого в пресс-службе Подольской райадминистрации сообщали, что колесо обозрения демонтируют после 18 февраля.

Ранее "Страна" писала о том, что в Чернобыльской зоне без электричества запустили колесо обозрения.

Также мы сообщали, что в Японии запустили знаменитое колесо обозрения неправильной формы.