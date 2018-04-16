Глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан и внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которых подозревают в подготовке захвата власти, отказываются от дачи показаний следствию.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сейчас следствием среди прочего назначено и проводится тринадцать экспертных исследований оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео - и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, в том числе и комиссионная судебно-психологическая экспертиза в отношении проверки правдивости показаний Надежды Савченко", - говорится в сообщении.

Проведены допросы свидетелей, которые сообщили важные фактические данные об обстоятельствах, которые являются предметом исследования в данном производстве.

Осуществляется обзор и анализ документов и предметов, изъятых в местах жительства и работы Рубана и Савченко, проверяется причастность к указанным выше преступлениям других лиц, пишет пресс-служба.

Ранее "Страна" сообщала, что проверку Савченко на полиграфе перенесли на 17 апреля. Она снова голодает.

Также вода, чай и синие Прилуки. Сестра Савченко рассказала, как голодает Надежда.