Сегодня, 16 апреля, в Киеве произошло масштабное ДТП на улице Льва Толстого, 55. Об этом сообщает Влад Антонов в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Корреспондент утверждает, что за рулем автомобиля находился пьяный водитель. Он получил множественные повреждения и был госпитализирован.

Авария произошла напротив бизнес-центра Tower. Здесь столкнулись три иномарки: Audi, Subaru и Hyundai.

Со слов свидетелей, виновник ДТП находится в состоянии алкогольного опьянения.

"По предварительной информации, виноват водитель автомобиля Audi, который на полном ходу въехал в Subaru, а Subaru - в Hyundai", - говорится в сообщении.

Машины получили механические повреждения.

Полиция будет выяснять точные обстоятельства аварии.

На месте работаю патрульная полиция и скорая помощь. Ожидают приезда следственно-оперативной группы.

Фото: Киев Оперативный/Viber

Фото: Киев Оперативный/Viber

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