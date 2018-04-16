В данный момент США и Россия не обсуждают возможность встречи российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".

"В настоящий момент никакого обсуждения возможной встречи президентов, о чем они говорили в ходе своего недавнего разговора, не ведется", — сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о том, надеются ли в Кремле на возможное снижение напряженности в отношениях между странами благодаря личной встрече Путина и Трампа.

Ранее "Страна" сообщала, что посол США заявил, что Вашингтон связался с Москвой перед ударом по Сирии.

Также новые санкции США не отменяют стремление Трампа встретиться с Путиным, - Белый.