Следователи департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины 13 апреля уведомили о подозрении бывшего руководителя "Укргазбанка" (Киев) в совершении ряда уголовных правонарушений.

Как сообщает Генпрокуратура, экс-руководитель банка подозревается в совершении правонарушений, согласно ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 (организация фиктивного предпринимательства группой лиц по предварительному сговору), ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (организация завладения средствами путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2008-2010 гг. бывший заместитель председателя правления АБ "Укргазбанк" по предварительному сговору с действующим на то время руководителем одной из дирекций АБ "Укргазбанк" организовал схему выведения государственных средств на счета заблаговременно созданного подконтрольного фиктивного предприятия путем предоставления ему кредита па сумму 100 млн грн и с целью дальнейшего завладения указанными средствами", - говорится в сообщении.

Ведется досудебное расследование. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, устанавливаются все участники схемы расхищения государственных средств банка.

Как сообщала "Страна", ранее в 216 году СБУ обвинила бывшего партнера Горбаля в выводе залога из "Укргазбанка".

Позже Минюст арестовал корреспондентский счет "Укргазбанка".

Также мы сообщали, что в марте 2018 года силовики задержали подозреваемую в хищении 250 миллионов гривен Укргазбанка.