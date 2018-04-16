После окончания сезона, в киевском Динамо неизбежно пройдут изменения в составе. И пока неясно, останется ли в команде ее колоритный, и, что куда важнее, эффективный форвард из Конго - Дьемерси Мбокани. Его контракт с "бело-синими" заканчивается уже в июне.

Африканский легионер рассказал FootballHub о том, на каких условиях он готов играть за Динамо.

"Я бы не говорил об этом сейчас, мой контракт заканчивается только в июне, поэтому нужно говорить об этом в конце сезона. Хотел бы я остаться? Если Динамо предложит мне хороший контракт - я бы с радостью согласился. Если руководство захочет, чтобы я остался - это будет для меня хорошо, а если нет - то не проблема", - рассказал Мбокани.

В этом сезоне на счету Мбокани 28 матчей во всех турнирах, он забил за Динамо 11 мячей.

Ранее "Страна" сообщала, что лучшим игроком 27 тура стал полузащитник Динамо, возродивший золотую интригу в чемпионате.