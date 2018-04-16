Представители Еврокомиссии и власти Германии намерены обеспечить сохранение транзита газа через территорию Украины и после начала работы российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом в понедельник, 16 апреля в Берлине заявили министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер и вице-президент Европейской Комиссии по делам энергетического союза Марош Шефчович.

"Должен сказать, что Украина несмотря на сложные условия в последние годы, последние зимы смогла надлежащим образом прокачать 97 млрд кубометров газа, что стало новым рекордом (транзита - Прим.Ред.). Это подтверждает, что транзит работает хорошо, что он имеет стратегическое значение для обеспечения газом не только такой большой страны, как Украина, но и Центральной и Восточной Европы. И наш приоритет - сделать так, чтобы и в дальнейшем транзит был сохранен", - заявил Шефчович.

По его словам, в Европейской комиссии "очень лестно" восприняли недавнее заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель в этом контексте.

Она 10 апреля заявила, что Германия приняла во внимание позицию Украины по строительству обходного газопровода "Северный поток-2" и считает важным сохранение транзита через ее территорию.

По словам Шефчовича, позиция Еврокомиссии по "Северному потоку-2" заключается в том - чтобы трубопровод строился по тем же правилам, что и все остальные в ЕС.

Он напомнил, что контракт между Россией и Украиной на транзит газа истекает в 2019 году, и этот срок приближается.

Европейский чиновник также заявил о необходимости дать политический импульс, чтобы стимулировать Украину, Россию, Еврокомиссию - начать интенсивную работу над тем, чтобы решить все спорные вопросы. Для этого, по его мнению, необходимы, в частности, встречи на высоком уровне.

Со своей стороны Альтмайер признал, что "Северный поток-2" является "проектом с высоким политическим контекстом". Министр экономики и энергетики Германии заверил, что Берлин сделал все возможное с помощью Еврокомиссии и под руководством ЕС, чтобы Украина в последние годы была обеспечена газом, причем речь шла не только о транзите, но и о реверсных поставках.

Комментируя заявление Меркель после переговоров в Берлине с президентом Украины Петром Порошенко, он отметил, что желание немецкого правительства - чтобы оба момента были связаны: "с одной стороны, возможность и необходимость такого инфраструктурного проекта ("Северный поток 2" - Прим.Ред.), с другой - обеспечение законных интересов Украины в сфере безопасности и обеспеченности". По словам Альтмайера, здесь лежит европейская ответственность.

"Наша цель - чтобы государственный суверенитет Украины, конечно же, был сохранен и в будущем. К этому относится в том числе и безопасное и достаточное энергообеспечение", - подчеркнул министр экономики и энергетики Германии.

Напомним, в конце марта компания Nord Stream 2, основателем и единственным акционером которой является российский "Газпром", получила все необходимые разрешения на прокладку участка "Северного потока-2" в водах исключительной экономической зоны Германии в Балтийском море. Также полный комплект разрешений на строительство этого газопровода выдала Финляндия. Из европейских стран аналогичные решения еще необходимо принять Швеции и Дании.

Компания Nord Stream 2 намерена начать строительство "Северного потока-2" в 2018 году и завершить его до конца 2019 года.

5 апреля 2018 Верховная Рада приняля постановление "Об Обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода Nord Stream-2 и монополии Российской Федерации на газовых рынках мира".

Как сообщала "Страна", Дания даст разрешение на "Северный поток-2" при условии сохранения транзита газа через Украину.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила Путину приверженность "Северному потоку-2".