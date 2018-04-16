На следующей неделе в Украине ожидаются две серьезные магнитные бури, а "легкое" магнитное возмущение можно наблюдать уже сегодня, 16 апреля.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на данные Института геофизики.

Среди недели ожидается несколько дней затишья, а дальше украинцев ждут уже более серьезные магнитные бури - 19 и 20 апреля.

В эти дни, как предупреждают медики, у метеозависимых людей (особенно у пациентов с сердечно-сосудистыми и эндокринными нарушениями), могут отмечаться головные боли, слабость, головокружение и другие недомогания.

Кроме того, в дни магнитных бурь у многих украинцев может отмечаться ухудшение когнитивных функций (реакция, концентрация и т.п.), поэтому стоит быть особенно внимательными на дороге и при работе с механизмами.

Чтобы снизить негативное влияние магнитных бурь на организм, необходимо обеспечить себе полноценный сон (не менее 7-8 часов подряд), приблизить свой рацион к диетическому (без жирного, жареного, сладкого и т.д.) И избегать употребления спиртного.

Как сообщала "Страна", в конце апреля 2017 года на Солнце зафиксировали аномальные огненные взрывы.

Также ученые обнаружили на Солнце корональные дыры, которые могут вызвать магнитные бури на Земле.