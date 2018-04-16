В марте 2018 года официальный уровень безработицы понизился на 0,1 процентного пункта до 1,4%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, по состоянию на 1 апреля 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 366,9 тыс. безработных.

На 1 марта 2018 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 383,7 тыс. безработных. Количество вакансий в марте составило 93 тыс. (4 человека претендуют на 1 вакансию). Средний размер пособия на одного безработного - 2 587 гривен.

В феврале 2018 года официальный уровень безработицы повысился на 0,1 процентного пункта до 1,5%.

Как сообщала "Страна, по данным Госстата, с городах до 90% безработных имеют высшее образование.

Ранее мы писали, почему на фоне роста трудовой миграции в Украине безработица не снижается.

Напомним, во время расширенного правительственного совещания, которое прошло в Виннице, и было посвящено вопросам децентрализации и регионального развития, Петр Порошенко заявил, что в Украине нет проблем с безработицей.