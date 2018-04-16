После феерического выступления итальянской Ромы в Лиге чемпионов, внимание европейских грандов привлек голкипер "волков" и сборной Бразилии - Алиссон, которого уже наперебой называют не иначе как - Месси в воротах.

О своем интересе к голкиперу уже заявили Реал, ПСЖ и Ливерпуль (англичане как раз и сыграют с Ромой в полуфинале Лиги чемпионов - Прим.Ред.).

Но президент Ромы Джеймс Паллотта категорически заявил, что он не намерен расставаться с Алиссоном.

"Не понимаю, почему меня продолжают спрашивать о том, будет ли Алиссон нашим голкипером в следующем сезоне. Мы не собираемся продавать его. На это нет ни единого шанса. Когда мы его подписывали, то уже считали великолепным вратарем", - рассказал Паллотта в интервью Football Italia.