В Армении полиция начала зачистку улиц от противников премьерства Саргасяна
Полиция Армении начали зачистку проезжей части центральных автодорог Еревана от демонстрантов.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Одна из автодорог уже очищена от демонстрантов и перекрыта полицейскими.
Акции протеста с блокировкой дорог проходят по всему центру Еревана. Время от времени между водителями и демонстрантами происходят стычки.
Протестующие против выдвижения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра утром в понедельник перекрыли ряд ключевых автодорог в Ереване.
В частности, было заблокировано движение по некоторым дорогам, связывающим спальные районы города с центром. На дорогах оставлены машины без водителей с включенными аварийными сигналами. Люди ложатся на асфальт, не пропуская автомашины, в том числе общественный транспорт. Движение по центру города было почти прекращено.
В минувшее воскресенье возглавляющий действия демонстрантов депутат парламента Армении, руководитель оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян призвал жителей Еревана организовать массовые акции гражданского неповиновения, в частности, блокировать улицы, перекрывать движения по мостам, нарушить работу метрополитена, обналичить все банковские счета.
17 апреля в парламенте Армении состоятся выборы нового премьер-министра Армении, в руках которого будет сконцентрирована власть в соответствии с переходом страны к парламентской форме правления. Полномочия Саргсяна на посту президента завершились 9 апреля.
Ранее "Страна" сообщала, что в Армении правящая коалиция выдвинула на пост премьера эк-президента страны Сержа Саргсяна.
Также в центре Еревана протестующие перекрыли улицы и пытались блокировать метро.