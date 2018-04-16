Полиция Армении начали зачистку проезжей части центральных автодорог Еревана от демонстрантов.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Одна из автодорог уже очищена от демонстрантов и перекрыта полицейскими.

Акции протеста с блокировкой дорог проходят по всему центру Еревана. Время от времени между водителями и демонстрантами происходят стычки.

Протестующие против выдвижения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра утром в понедельник перекрыли ряд ключевых автодорог в Ереване​.

В частности, было заблокировано движение по некоторым дорогам, связывающим спальные районы города с центром. На дорогах оставлены машины без водителей с включенными аварийными сигналами. Люди ложатся на асфальт, не пропуская автомашины, в том числе общественный транспорт. Движение по центру города было почти прекращено.

В минувшее воскресенье возглавляющий действия демонстрантов депутат парламента Армении, руководитель оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян призвал жителей Еревана организовать массовые акции гражданского неповиновения, в частности, блокировать улицы, перекрывать движения по мостам, нарушить работу метрополитена, обналичить все банковские счета.

17 апреля в парламенте Армении состоятся выборы нового премьер-министра Армении, в руках которого будет сконцентрирована власть в соответствии с переходом страны к парламентской форме правления. Полномочия Саргсяна на посту президента завершились 9 апреля.

Ранее "Страна" сообщала, что в Армении правящая коалиция выдвинула на пост премьера эк-президента страны Сержа Саргсяна.

Также в центре Еревана протестующие перекрыли улицы и пытались блокировать метро.