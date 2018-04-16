Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз рассказал об эпизоде в своей жизни, когда он решил уйти жить в лес из-за обстоятельств окружавшей жизни в начале 90-х. Компанию в землянке ему составила волчица с волчатами.

Об этом сообщает издание "ГОРДОН".

"Я ушел служить в армию еще в Советском Союзе, в 1989-м, а вернулся в "вільну Україну". В Луганской области уже появились пацаны в бордовых пиджаках, крутились возле шахт. Начались контрабанда, рейдерство, отжимы. У меня состояние было… ну на грани срыва. Я тогда спортом занимался, одни мои знакомые ушли в милицию, другие, наоборот, надели золотые цепи на шею. А я принял решение уйти в лес", – рассказал Гарбуз.

По словам чиновника, решение он принял из-за возникших у него сомнений.

"Я прожил в лесу три года: ни электричества, ни других благ цивилизации не было. Жил отшельником в землянке. Родные приезжали, мама плакала, на колени вставала: "Синочок, всі діти як діти, а ти в мене збожеволів (сошел с ума - Прим.Ред.), повернись додому". А я не мог, мне нужно было разобраться внутри себя, найти себя", – отметил Гарбуз.

Глава Луганской ОГА рассказал, что в яме, где он сделал землянку, жила волчица.

"У меня с ней конфликты начались, в конце концов я ее убил. Но у нее, оказывается, были волчата. Я их потом нашел со своими собаками. Волчата уже подыхали с голоду. Естественно, начал их выхаживать, это был мой крест за убийство их матери. Волчата ожили, окрепли, я решил выбрать себе самого сильного, а остальных раздать. Бросал им мясо, они за него дрались, а я наблюдал. Изо дня в день наблюдал и выбрал самого сильного. Через время понял: самый сильный не всегда самый храбрый. Тогда я выбрал самого храброго и только через полтора месяца выбрал самого умного. Ею оказалась маленькая волчица, которая вообще ни разу не дралась за первый кусок мяса, потому что знала: еще шесть кусков я точно дам", – подчеркнул губернатор.

Юрий Гарбуз добавил, что полученный в те годы опыт использовал и в управленческой деятельности.

"Когда я стал губернатором, собрал чиновников и сказал: я долго жил в лесу, ни на кого не надеюсь, кроме себя, заранее прощаю всех, кто меня предаст, но вы должны быть честны перед собой. Рассказал им о случае с волчицей и добавил: буду бросать финансовые и политические косточки и выберу самого умного из вас", – заключил Гарбуз.

Юрий Гарбуз возглавил военно-гражданскую и областную государственную администрации Луганской области в июле 2016 года.

"Страна" сообщала, что 29 апреля 2016 президент Украины Петр Порошенко назначил главой военно-гражданской администрации Луганской области народного депутата Верховной Рады Юрия Гарбуза.

Напомним, что Донецкий и Луганский губернаторы будут подчиняться командующему Объединенных сил.