Американская актриса Гвинет Пэлтроу вышла замуж за продюсера Брэда Фелчака вечером 14 апреля. Церемония собрала около 400 звездных гостей.

Об этом сообщает Daily Mail.

Несмотря на секретность мероприятия, репортерам удалось узнать, что церемония бракосочетания 45-летней актрисы и 47-летнего продюсера прошла в историческом здании Театра Лос-Анджелеса, куда молодожены пригласили своих друзей по киноиндустрии.

Среди гостей были замечены Дженнифер Энистон, Деми Мур, Кейт Хадсон, Лив Тайлер, Джулия Робертс, Кэмерон Диас, Стивен Спилберг и другие.

Интересно, что мероприятие было заявлено как "вечеринка по случаю помолвки", однако западные журналисты уверены, что это была именно свадьба, а Гвинет приехала на торжество в платье бордового цвета, чтобы сбить с толку прессу.

По мнению СМИ, традиционный наряд позже привезла мама Пэлтроу - на входе в театр Блайт Даннер была замечена с чехлом для одежды, на котором виднелся логотип свадебного дизайнера Monique Lhuillier.

Как отмечают СМИ, жених актрисы приехал на вечеринку отдельно от Гвинет.

Как рассказывают очевидцы, пара покинула вечеринку до того, как разъехались гости.

Ранее Гвинет Пэлтроу постила в соцсетях фото из Мексики, куда она отправилась вместе с подругами отмечать девичник.

Фото: dailymail.co.uk

Мама Пэлтроу привезла свадебное платье дочери Фото: dailymail.co.uk

Как сообщала "Страна", ранее Пэлтроу заявила о приставаниях продюсера фильмов Тарантино Харви Вайнштейна.