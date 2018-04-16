В сети опубликовали видео задержания вооруженных людей, устроивших стрельбу у "дома Арбузова" на улице Обуховской в Киеве.

По данным издания "Информатор", одного из пострадавших забрали в больницу. На вызов немедленно выехали патрульные наряды, следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции.

Фото: kiev.informator.ua

По словам медиков, пострадал один мужчина - переселенец из Крыма.

На данный момент на месте ЧП проводятся следственные действия.

Информация о проишествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. Начато уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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